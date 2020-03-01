Туризм в мордовском селе, инклюзивные экскурсии. Проекты пензенских «Мастеров гостеприимства»

Пензенцы продолжают защищать свои проекты на региональном полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Самаре. Несмотря на то, что программа – очень насыщенная, ИА «Пенза-Пресс» удалось пообщаться еще с несколькими участниками из Пензенской области в перерыве между испытаниями. Идеями развития туризма в регионе и впечатлениями от конкурса с журналистом информагентства поделились полуфиналисты Надежда Баулина и Михаил Тактаев.

66-летняя пензячка Надежда Баулина – самая старшая участница конкурса. Она будет отстаивать проект развития туризма в мордовском селе Старое Демкино. Сельский туризм, по мнению Надежды Андреевны, включает в себя огромное количество направлений: событийное, гастрономическое, этнографическое, детское, экологическое.

«Где еще заниматься экологическим туризмом, если не в сельской местности? Я предлагаю развивать проект в мордовском селе Старое Демкино. Там уже сейчас возрождается событийный туризм – шесть лет проходят традиционные праздники мордовской культуры. Хотелось бы на основе уже имеющихся достижений увеличить поток туристов в эту местность. За счет чего? У нее – интересный рельеф, отдаленность от трассы – 5 км через лесную дорогу, наличие акватории – озера, пруда, речки. Население тоже очень интересное. Есть обустроенный пляж, только дорога к нему пока плохая, предлагаем это исправить. Прекрасная фауна, бывший заказник. Поскольку озеро – родниковое, то там много рыбы, водится серебристый карась», - рассказала она.

Задания конкурса, призналась Надежда Баулина, для нее оказались очень непростыми, однако главным для себя она считает отнюдь не победу в полуфинале.

«Первые задания для меня были очень сложными, потому что я по природе своей – гуманитарий. Но все равно испытала огромное удовольствие! Для меня главная цель здесь – порадоваться. Мне очень приятно, что я участвую в таком конкурсе и что не чувствую разницы поколений, хотя я здесь – самая старшая участница. У нас с молодежью одни вкусы, одни взгляды, ценности. И молодые люди не испорчены какой-то западной идеологией, радостно, что все мы остались русскими», - поделилась Надежда Андреевна.

Другой пензенский участник «Мастеров гостеприимства» - Михаил Тактаев - имеет большой опыт работы в сфере санаторно-курортного обслуживания взрослых и детей. На конкурс он прибыл с инклюзивным проектом развития туризма для глухих и слабослышащих людей.

«В России живет более 200 тысяч глухих и слабослышащих людей – и это только те, кто зарегистрирован официально. Для всех них нужно создавать свою индустрию гостеприимства. Я работаю в этой сфере с 2002 года, мне нравится заниматься практической работой с людьми, открывать для них что-то новое, помогать в лечении. Сказать, что я впечатлен конкурсом «Мастера гостеприимства», – это значит ничего не сказать. Он подарил мне много новых идей, энергии, а главное – знакомства с неординарными людьми, интереснейшими проектами, возможность сравнить себя с ними и понять что-то новое», - признался Михаил Петрович.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» рассказывало о других интересных проектах представителей Пензенской области: почитать об идеях строительства горнолыжного комплекса в Засеке и восстановления дворянских усадеб можно ЗДЕСЬ, о создании первого в России мини-отеля на колесах и новых площадок WorldSkills – ЗДЕСЬ.

Напомним, результаты полуфинала будут известны вечером 7 марта. Информагентство оперативно расскажет читателям о том, пройдут ли в федеральный этап пензенцы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.