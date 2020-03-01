Восстановление усадеб, горнолыжка в Засеке. Проекты пензенских «Мастеров гостеприимства»

В Самаре продолжается борьба за выход в финал конкурса «Мастера гостеприимства». Среди тех, кто претендует на участие в федеральном этапе, - восемь пензенцев. В преддверии старта заключительного дня полуфинала журналист ИА «Пенза-Пресс» пообщался еще с двумя представителями региона. Они рассказали, какие проекты будут представлять экспертам 7 марта, а также поделились впечатлениями от первого соревновательного дня.

Проректор по непрерывному образованию ПГУАС Евгений Рылякин привез на конкурс проект восстановления и развития дворянских усадеб, которых в Пензенской области, по его словам, насчитывается порядка 250.

«Наш проект направлен на развитие региона, восстановление и использование тех объектов, которыми мы располагаем в большом количестве, - в частности, дворянских усадеб. Они находятся в разной степени сохранности. В первую очередь, это музей Ключевского, усадьбы Воейкова и Голицыных в селе Зубриловка Тамалинского района. Это те объекты, на которых мы сделали акцент. Вообще в области порядка 250 объектов конца 19 - начала 20 века, которые нуждаются в заботе, реконструкции и вовлечении в сферу туризма, чтобы гости и жители региона могли знакомиться с культурой, историей, бытом великих людей, представляющих нашу область. […] Мы надеемся на заинтересованность и поддержку органов власти, населения региона. Кроме того, опираясь на опыт выполнения проектных работ, архитектурно-дизайнерской, научной части нашего университета архитектуры и строительства, мы надеемся, что сможем воплотить все наши идеи в жизнь», - рассказал он.

О конкурсе Евгений Рылякин узнал, получив приглашение от организаторов других соревновательных мероприятий, в которых представители ПГУАС участвовали до этого, – «Лидеры России» и «Лидеры научно-технологического прорыва».

«Организаторы этих конкурсов пригласили нас поучаствовать в «Мастерах гостеприимства». […] Задания в первый день были сложные, но в то же время интересные. Они были связаны с проверкой и развитием тех компетенций, которыми необходимо владеть для развития туризма, гостиничного дела в нашем регионе или каком-то другом. В первую очередь, важна готовность работать в этой отрасли, развивать ее, использовать все лучшие наработки», - отметил проректор по непрерывному образованию ПГУАС.

Заместитель директора по культурно-досуговой работе парка имени В.Г. Белинского Екатерина Шумилкина призналась, что узнала о конкурсе из интернета. «Мастера гостеприимства» для нее – это не столько конкурс, сколько площадка для общения, самообразования и обмена опытом. Сегодня она представит экспертам проект горнолыжного комплекса в Засеке, который разрабатывался совместно с парком имени В.Г. Белинского при участии администрации города и федерации горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области.

«Проработаны практически все детали и цели, смета, 3D-макет комплекса. Сейчас любителей активного отдыха становится все больше поэтому зимние виды спорта и отдыха приобретают особую популярность среди населения. На расстоянии в 300 км от Пензы отсутствуют современные горнолыжные комплексы, поэтому и появилась необходимость в создании такого проекта. Предполагается, что там будет четыре горнолыжные трассы, зона сноубординга, учебный склон, детский городок, тюбинговая трасса. В перспективе предлагаем сделать канатную дорогу, построить гостиницу с рестораном, фитнес-центром, развлекательно-игровыми залами», - рассказала она.

Первый день на площадке «Мастеров гостеприимства» показался пензячке сложным: участники проходили испытания целый день, с 10 утра до 10 вечера. Помогала поддержка земляков, которые трудились над теми же заданиями.

«Первый день был достаточно сложным чисто физически. После оценочных мероприятий было еще два мастер-класса, очень насыщенная программа. Работали в командах в первой половине дня, во второй нас поменяли – я оказалась в другой команде. С коллегами из Самары, Нижнего Новгорода, Чувашии, Татарстана вместе работали. Так совпало, что два участника из Пензы дважды попали в одну команду. Чувствовалась поддержка товарища, комфорт, тепло на душе от того, что рядом твой земляк находится. Мы болеем друг за друга, надеюсь, все проявят себя хорошо», - сказала замдиректора областного парка культуры и отдыха.

О других проектах пензенцев, связанных с созданием первых в России мини-отелей на колесах и новых мастерских WorldSkills, можно почитать здесь. Обо всех проектах пензенцев можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Одним из экспертов, которые будут оценивать участников полуфинала, является пензенец Алексей Уколов. Интервью с начальником отдела туризма регионального минкультуры можно здесь.

Напомним, итоги полуфинала эксперты подведут вечером 7 марта. ИА «Пенза-Пресс» будет оперативно информировать своих читателей обо всем происходящем на площадке.

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.