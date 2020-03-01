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07.03.2020г.

Эксперт из Пензы будет оценивать участников полуфинала «Мастеров гостеприимства»

06.03.2020, 21:06

6 марта на площадку регионального полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» (18+), который проходит в Самаре, прибыл начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов. Он станет одним из экспертов, которые будут оценивать проекты участников. По каким критериям будет вестись оценка, он рассказал в эксклюзивном интервью ИА «Пенза-Пресс».

- Алексей Викторович, как вам поступило предложение стать экспертом «Мастеров гостеприимства»? Приходилось ли вам прежде оценивать участников столь масштабных конкурсов?

- От оргкомитета поступило предложение Пензенской области принять участие, направив сюда своих экспертов. Министр культуры Татьяна Владимировна Курдова решила делегировать меня как начальника отдела туризма. Я созвонился, меня пригласили, и вот я здесь.

Хотелось бы, конечно, поблагодарить ребят из Самары за приглашение, московских экспертов, которые приехали сюда. Люди собрались очень интересные. Смотрел сегодня мастер-классы, изучил работу лабораторий. Это здорово, мне самому очень полезно здесь побывать.

Для меня это второй такой интересный проект в жизни. Несколько лет назад был на «Селигере»: сначала я там в консультационном совете работал, потом экспертом во время проведения всероссийских сборов движения «Наши». Также мне повезло несколько раз побывать на межрегиональных мероприятиях в различных экспертных группах. Но «Мастера гостеприимства» - наверное, после «Селигера» самый масштабный проект.

- Существует ли какая-то особая система оценки участников этого конкурса? На что будете завтра обращать внимание прежде всего?

- Да, критерии оценки не являются тайной. Рассматриваются и актуальность проекта, и его реализуемость, может ли он быть взят на вооружение муниципальными и государственными органами управления туризма для реализации, интересен ли инвесторам. Также нужно понимать, на кого конкретно рассчитан этот проект, кто может являться его потенциальным клиентом.

- Знакомы ли вы с проектами представителей Пензенской области? Не боитесь, что придется оценивать земляков?

- Я знаю названия этих проектов, у меня есть списки наших участников, их краткая биография, которую они представляли перед тем, как попасть сюда на очную защиту. Я очень надеюсь, что мне не придется оценивать своих земляков! Это будет, наверное, очень болезненно, если нужно будет выбирать, например, из пяти человек двух. Тем более что мне предварительно сказали, что все проекты – очень интересные, один из них даже был занесен в особый список, который составлялся на основе заявок. Буду завтра ближе знакомиться со всеми проектами, думаю, все пройдет нормально. Землякам желаю проявить себя максимально достойно!

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» - совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), участвуют восемь представителей региона. О проектах, которые они будут представлять завтра, можно почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Имена тех, кто пройдет в финал, будут известны вечером 7 марта. Информагентство будет оперативно информировать читателей обо всем происходящем на площадке.

Напомним, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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