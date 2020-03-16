Известны результаты теста на коронавирус членов семьи госпитализированного пензенца

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о результатах анализа на коронавирус членов семьи пациента, которого накануне госпитализировали с подозрением на заболевание.

«Официально сообщаю, что у членов семьи госпитализированного в больницу пациента с подозрением на коронавирус анализы на вирус отрицательные», - подчеркнула Дина Черемушкина.

Напомним, 15 марта на сайте правительства региона была опубликована новость о том, что в Пензе один человек был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

16 марта в Пензе состоится пресс-конференция, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с профилактикой коронавируса. Она будет транслироваться (0+) в Instagram-аккаунте облправительства. Мероприятие начнется в 12 часов.