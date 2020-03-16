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16.03.2020г.

Эксперты рассказали пензенцам, как уберечься от коронавируса

16.03.2020, 13:14

16 марта в правительстве Пензенской области прошла пресс-конференция, посвященная вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. О мерах профилактики рассказали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин и министр здравоохранения Александр Никишин.

По словам главы управления Роспотребнадзора, определен порядок наблюдения за гражданами, вернувшимися из стран, входящих в категорию риска.

«Для госпитализации определен стационар. Все находящиеся под наблюдением остаются под контролем до получения двух отрицательных результатов. Рекомендовано максимально ограничить массовые мероприятия, ректорам предложено обеспечить контроль за состоянием здоровья китайских студентов. Работодателям - не допускать сотрудников, вернувшихся из стран группы риска. Обеспечена готовность лабораторной базы», - рассказал Михаил Перекусихин.

Всего, отметил он, в регионе обследовали 307 человек, медицинское наблюдение велось за 403-мя. Сейчас отслеживают состояние 162 людей, из них 50 – прибывшие из стран группы риска.

«Для наблюдения определены 250 коек в больнице №4 и 258 – в госпитале для ветеранов», - добавил руководитель управления.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин сообщил о том, что ежедневно проводятся видеоконференции с федеральным ведомством, регулярно обновляется информация о вирусе и его лечении.

«Основной мерой предупреждения заболевания является профилактика. Люди старше 65 лет в наибольшей степени подвержены заражению. Без нужды не стоит выходить из дома, лучше находиться в изоляции и максимально уменьшить контакты с возможными больными. Если же возникают непредвиденные обстоятельства, то нельзя приближаться ближе, чем на метр, к людям», - отметил министр.

Больные, подчеркнул Александр Никишин, обязательно должны носить маски, вне зависимости от заболевания. Основной метод заражения - воздушно-капельный и контактный. Поэтому важно выполнять дезинфицирующие мероприятия – мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

«Если мы выявляем подозрение на коронавирусную инфекцию у больного, то все контактные люди с ним подлежат изоляции в домашних условиях. С выявленными заболеваниями - в инфекционной больнице», - рассказал министр здравоохранения.

Напомним, также в ходе пресс-конференции глава Роспотребнадзора Михаил Перекусихин прокомментировал информацию о госпитализации пензячки с подозрением на заболевание. Он сообщил о том, что опровергнуть или подтвердит диагноз должны в течение суток.

Узнать больше о профилактике, признаках и диагностике коронавируса можно ЗДЕСЬ.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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27.02.2020 13:12
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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