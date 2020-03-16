Эксперты рассказали пензенцам, как уберечься от коронавируса

16 марта в правительстве Пензенской области прошла пресс-конференция, посвященная вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. О мерах профилактики рассказали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин и министр здравоохранения Александр Никишин.

По словам главы управления Роспотребнадзора, определен порядок наблюдения за гражданами, вернувшимися из стран, входящих в категорию риска.

«Для госпитализации определен стационар. Все находящиеся под наблюдением остаются под контролем до получения двух отрицательных результатов. Рекомендовано максимально ограничить массовые мероприятия, ректорам предложено обеспечить контроль за состоянием здоровья китайских студентов. Работодателям - не допускать сотрудников, вернувшихся из стран группы риска. Обеспечена готовность лабораторной базы», - рассказал Михаил Перекусихин.

Всего, отметил он, в регионе обследовали 307 человек, медицинское наблюдение велось за 403-мя. Сейчас отслеживают состояние 162 людей, из них 50 – прибывшие из стран группы риска.

«Для наблюдения определены 250 коек в больнице №4 и 258 – в госпитале для ветеранов», - добавил руководитель управления.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин сообщил о том, что ежедневно проводятся видеоконференции с федеральным ведомством, регулярно обновляется информация о вирусе и его лечении.

«Основной мерой предупреждения заболевания является профилактика. Люди старше 65 лет в наибольшей степени подвержены заражению. Без нужды не стоит выходить из дома, лучше находиться в изоляции и максимально уменьшить контакты с возможными больными. Если же возникают непредвиденные обстоятельства, то нельзя приближаться ближе, чем на метр, к людям», - отметил министр.

Больные, подчеркнул Александр Никишин, обязательно должны носить маски, вне зависимости от заболевания. Основной метод заражения - воздушно-капельный и контактный. Поэтому важно выполнять дезинфицирующие мероприятия – мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

«Если мы выявляем подозрение на коронавирусную инфекцию у больного, то все контактные люди с ним подлежат изоляции в домашних условиях. С выявленными заболеваниями - в инфекционной больнице», - рассказал министр здравоохранения.

Напомним, также в ходе пресс-конференции глава Роспотребнадзора Михаил Перекусихин прокомментировал информацию о госпитализации пензячки с подозрением на заболевание. Он сообщил о том, что опровергнуть или подтвердит диагноз должны в течение суток.

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