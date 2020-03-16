Для подтверждения или опровержения коронавируса у пензячки ее анализы отправили в Новосибирск

16 марта в правительстве Пензенской области прошла пресс-конференция, посвященная вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. В частности, руководитель областного управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин прокомментировал информацию о госпитализации жителя города с подозрением на заболевание.

Михаил Перекусихин рассказал о том, как был выявлен данный пациент: у всех лиц с подозрением на коронавирус взяли анализы, исследовали их в лабораторных условиях.

«В очередной партии выявлена была больная с подозрением на коронавирус. На сто процентов пока сказать не могу. Женщина не пересекала границу страны. Сейчас выясняется, кто мог стать источником, меры необходимые применяются», - рассказал начальник управления.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин отметил, что пензячка поступила в лечебное учреждение 13 марта.

«Жалобы - температура до 38 градусов и затрудненное дыхание. Мы ее убедили в госпитализации, она не хотела. Состояние за сутки улучшилось», - сообщил он.

Министр также уточнил, что анализы проводят в Пензе, но подтвердить диагноз могут только в лаборатории Новосибирска, на это потребуются одни сутки. Михаил Перекусихин сообщил, что он, вероятнее всего, подтвердится. Сейчас определяется круг лиц, контактировавших с больной.

Напомним, 15 марта на сайте правительства Пензенской области появилась информация о том, что в городе госпитализировали одного человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о том, что у членов семьи пациентки результаты анализов - отрицательные.

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