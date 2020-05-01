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24.05.2020г.
Названа дата заседания, на котором огласят приговор по делу Стрючкова

Названа дата заседания, на котором огласят приговор по делу Стрючкова

Вс, 24.05.20 15:12
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Заседание, на котором огласят приговор по делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, состоится 25 мая в Сосновоборском районном суде.

Об этом журналистам ИА «Пенза-Пресс» сообщили в Пензенском областном суде.

Согласно информации на сайте Сосновоборского районного суда, предыдущее заседание состоялось 21 мая. В графе «Результат события» отмечается, что «Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора». Решение вынесет судья Оксана Неверова.

Напомним, в конце января стало известно о том, что в Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении Владимира Стрючкова. Его обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Уголовное дело было направлено в суд. 26 февраля началось рассмотрение дела в закрытом режиме в Сосновоборском районном суде. В конце апреля экс-министру продлили срок домашнего ареста до 23 мая.

Ранее информагентство писало о том, что Владимира Стрючкова в суде защищают три адвоката. 

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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