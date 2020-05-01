Названа дата заседания, на котором огласят приговор по делу Стрючкова

Заседание, на котором огласят приговор по делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, состоится 25 мая в Сосновоборском районном суде.

Об этом журналистам ИА «Пенза-Пресс» сообщили в Пензенском областном суде.

Согласно информации на сайте Сосновоборского районного суда, предыдущее заседание состоялось 21 мая. В графе «Результат события» отмечается, что «Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора». Решение вынесет судья Оксана Неверова.

Напомним, в конце января стало известно о том, что в Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении Владимира Стрючкова. Его обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Уголовное дело было направлено в суд. 26 февраля началось рассмотрение дела в закрытом режиме в Сосновоборском районном суде. В конце апреля экс-министру продлили срок домашнего ареста до 23 мая.

Ранее информагентство писало о том, что Владимира Стрючкова в суде защищают три адвоката.