Жара в городе. Пензенцы поделились в соцсетях яркими летними снимками

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Днем 12 июня в Пензе царила жаркая погода, и многие решили посвятить выходной отдыху на природе. Информагентство подготовило небольшую подборку теплых летних фотографий, опубликованных жителями региона.
Многие делятся снимками с отдыха в Instagram. Например, рукодельница Елена Пазерская под ником hsklever опубликовала красочное фото в цветах.
Пользователь vladigora разместила в своем аккаунте сразу несколько сочных летних снимков.
Angelinalem поделилась фото на гидроцикле.
«Пока море не светит , радуемся Суре #деньроссии#12062020#пенза», - написала она.
В Instagram-аккаунте veloputeshestvie58 опубликовали снимки на берегу Сурского водохранилища в Золотаревке.
Отметим, что многие пензенцы предпочли провести 12 июня у воды. Фотокорреспондент информагентства побывала в зоне отдыха в микрорайоне ГПЗ-24, там было довольно людно.
Также вечером 12 июня пензенцы делились в соцсетях снимками и видео ночной грозы с ливнем и градом.