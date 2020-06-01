Жара в городе. Пензенцы поделились в соцсетях яркими летними снимками

Днем 12 июня в Пензе царила жаркая погода, и многие решили посвятить выходной отдыху на природе. Информагентство подготовило небольшую подборку теплых летних фотографий, опубликованных жителями региона.

Многие делятся снимками с отдыха в Instagram. Например, рукодельница Елена Пазерская под ником hsklever опубликовала красочное фото в цветах.

Пользователь vladigora разместила в своем аккаунте сразу несколько сочных летних снимков.

Angelinalem поделилась фото на гидроцикле.

«Пока море не светит , радуемся Суре #деньроссии#12062020#пенза», - написала она.

В Instagram-аккаунте veloputeshestvie58 опубликовали снимки на берегу Сурского водохранилища в Золотаревке.

Отметим, что многие пензенцы предпочли провести 12 июня у воды. Фотокорреспондент информагентства побывала в зоне отдыха в микрорайоне ГПЗ-24, там было довольно людно.

Также вечером 12 июня пензенцы делились в соцсетях снимками и видео ночной грозы с ливнем и градом.