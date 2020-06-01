В Пензе завершают восстановление граффити с ангелом

В Пензе в течение нескольких дней закончат восстановление граффити-благодарности медикам.

По словам художника Алексея Февралева, работа находится в «горячем» процессе.

«Скоро я подойду к завершающей стадии, планирую закончить работу через два дня. Не уложился в сроки, все-таки хочется более качественно сделать, чем на предыдущем объекте, плюс отвлекающие факторы, да и по организационным моментам не так все просто», - пояснил он.

Мужчина отметил, что новое граффити будет больше в 1,5 раза, чем старое.

«Ангел будет такой же - я полностью вопспроизвожу работу. Считаю, что полюбившиеся вещи нужно возвращать в первозданном виде, чтобы моральный урон был минимальный. Я постараюсь сделать граффити более детализированным, чтоб был выражен объемный эффект», - пояснил художник.

Напомним, новое граффити-благодарность медикам расположится улице Суровова недалеко от Юбилейной площади. Ранее рисунок находился на ул. Кирова, однако из-за того, что здание было предназначено под снос, арт-объект уничтожили. После этого губернатор региона Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации, и теперь врач-ангел снова будет радовать пензенцев.