В Пензе завершают восстановление граффити с ангелом

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По словам художника Алексея Февралева, работа находится в «горячем» процессе.
«Скоро я подойду к завершающей стадии, планирую закончить работу через два дня. Не уложился в сроки, все-таки хочется более качественно сделать, чем на предыдущем объекте, плюс отвлекающие факторы, да и по организационным моментам не так все просто», - пояснил он.
Мужчина отметил, что новое граффити будет больше в 1,5 раза, чем старое.
«Ангел будет такой же - я полностью вопспроизвожу работу. Считаю, что полюбившиеся вещи нужно возвращать в первозданном виде, чтобы моральный урон был минимальный. Я постараюсь сделать граффити более детализированным, чтоб был выражен объемный эффект», - пояснил художник.
Напомним, новое граффити-благодарность медикам расположится улице Суровова недалеко от Юбилейной площади. Ранее рисунок находился на ул. Кирова, однако из-за того, что здание было предназначено под снос, арт-объект уничтожили. После этого губернатор региона Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации, и теперь врач-ангел снова будет радовать пензенцев.