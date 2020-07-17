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17.07.2020г.
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив

Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив

Пт, 17.07.20 07:30
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В областном комитете по охране памятников истории и культуры поделились с информагентством эксклюзивной информацией о судьбе дома №2 на ул. Калинина – объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в историческом центре Пензы.

Отметим, что ранее ИА «Пенза-Пресс» обращалось к председателю комитета Светлане Оникиенко с просьбой прокомментировать обнародованные проекты документов, которыми предлагается признать неудовлетворительное состояние объекта и ограничить к нему доступ. Тогда нам сообщили, что приказы находятся на проверке в облпрокуратуре и ситуацию по ул. Калинина, 2 рано комментировать. Но теперь они прошли согласование в правоохранительных органах и вступили в законную силу.

«У нас есть очень важная информация по этому объекту. Дело в том, что его собственники – управление муниципального имущества Пензы и физические лица, в этом была главная проблема. В этом году по инициативе комитета была организована встреча между собственниками, было найдено взаимопонимание. Оба написали заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», - рассказала Светлана Оникиенко.

По ее словам, скоро начнется разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и приспособление здания для современного использования.

«Это самая большая и самая сложная проектная документация, потому что она должна получить заключение государственной историко-культурной экспертизы. После получения положительного заключения мы опубликуем акт на нашем сайте для общественного обсуждения в течение 15 дней, после чего, если существенных замечаний не будет, мы согласимся с актом и согласуем проектную документацию. Только после этого будут проводиться работы. Очень важный момент – и проектную документацию разрабатывает, и сами работы проводит организация, которая имеет соответствующую лицензию», - подчеркнула председатель комитета.

Разработка документации, по оценке Светланы Оникиенко, займет не меньше года. Все будет зависеть, в том числе, от финансовых возможностей собственников и объема работ.

«Обычно документация такого уровня разрабатывается месяца три-четыре. Огромная работа – это предварительные историко-культурные исследования, на них уходит масса времени. Затем экспертиза проходит минимум два-три месяца, далее - размещение на нашем сайте и еще 15 дней для обсуждений. Потом идет процедура согласования с актом, нам направляют документацию, на ее рассмотрение нужно еще 30 дней, хоть мы это и делаем значительно быстрее, как правило. Я думаю, что минимум уйдет год только на разработку проектной документации. А сами работы потом уже ведутся значительно быстрее», - пояснила она журналистам «Пенза-Пресс».

Глава комитета также ответила на вопрос о том, что под собой подразумевает «приспособление здания для современного использования».

«Предварительно, это будут офисные помещения, жилые помещения переведут в нежилые. Но это не окончательное решение, ведь, когда собственники встретятся с лицензиатом, который будет разрабатывать документацию, они озвучат, что хотели бы, а уже компания будет смотреть на предмет охраны объекта, его историю и вносить свои коррективы», - сообщила Светлана Оникиенко.

Она добавила, что существует ряд ограничений по поводу того, что может располагаться в стенах здания, представляющего культурную ценность: например, там не могут размещать производства, которые могут нанести вред его физическому состоянию, или склады. А вот гостиница, офисный центр или музей – такие варианты современного использования разрешены.

Напомним, вопрос о сохранении этого особняка, построенного в 19 веке, обсуждается уже много лет. Попытки спасти разрушающееся здание власти стали предпринимать незадолго до 350-летнего юбилея Пензы. Летом 2013 года его законсервировали: накрыли зеленой сеткой, оградили забором, вынесли из него весь мусор, забили окна.

Певец, уроженец Пензы Сергей Пенкин предлагал помочь с ремонтом особняка и открыть в нем вокальную студию, однако этого так и не произошло.

Состояние дома усугубилось после пожара, который вспыхнул в здании 26 октября 2015 года.

Пять лет назад здание выглядело так: 

Юрий Кривов, который на тот момент занимал пост мэра, сообщил информагентству о том, что объект не будет снесен и что им планируется заняться в рамках развития исторического центра города. Тогда глава администрации также обозначил, что ситуация с домом непроста, так как он находится в долевой собственности.

В 2018 году во время выездного совещания к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обратились местные жители с просьбой решить вопрос с домом №2 на ул. Калинина. Он дал соответствующее поручение. И вот спустя несколько лет, кажется, наконец появилась надежда то, что в историческое здание вдохнут новую жизнь. 

Источник фотографии: Фото ИА "Пенза-Пресс", скриншот фото пожара из группы http://vk.com/i_love_penza
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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14.07.2020 15:58
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«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
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25.06.2020 16:18
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