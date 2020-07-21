Как выглядит Фонтанная площадь на завершающем этапе работ. ФОТО

21 июля ИА «Пенза-Пресс» выяснило, как обстоит дело на Фонтанной площади, где рабочие завершают благоустройство.

На место во второй половине дня выехала корреспондент Валерия Русяева. Сейчас площадь выглядит так:

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе посещения объекта поставил задачу завершить работы к 25 августа. В начале августа состоялся пробный пуск нового фонтана, посмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

Согласно проекту, фонтан будет светомузыкальным, его размер – больше, чем у предыдущего. Он состоит из трех частей, две сухие будут обрамлять центральную чашу с водной зоной. Общая длина фонтана – более 50 метров, при производстве используется гранит.

Вокруг фонтана разместят зоны отдыха для взрослых и детей, будет обеспечен безбарьерный доступ по всей территории.