Какие льготы положены пензенцам по линии управления транспорта. Спецпроект

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ИА «Пенза-Пресс» в рамках серии публикаций о мерах поддержки населения и бизнеса, реализуемых в Пензенской области, подготовило материал о льготах, на которые могут рассчитывать отдельные категории граждан по линии регионального управления транспорта.
Для удобства данные представлены в виде таблицы.
Ранее информагентство публиковало материалы о том, какую помощь в Пензенской области могут получить медики по линии минздрава, какие выплаты положены педагогам и семьям с детьми.