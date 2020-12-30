Белозерцев подарил салют юным жителям Спасска

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 декабря во время рабочей поездки в Спасский район посетил детский дом.

Здесь он провел «прямую линию» (0+) для детей, которая завершилась праздничным салютом. Его воспитанникам учреждения подарил глава региона.

Ребята поинтересовались у Ивана Белозерцева, кем он мечтал стать, когда был маленьким, какие оценки получал в школе. Также губернатор рассказал о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.