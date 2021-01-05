В Спутнике 1 февраля намерены открыть новую детскую поликлинику

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 января осмотрел здание новой детской поликлиники в Городе Спутнике, которое готовится к вводу в эксплуатацию.

Как сообщает заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова с места событий, здесь будут работать 10 педиатров, хирурги, окулисты, травматологи, гастроэнтерологи, ЛОРы и т.д. Медучреждение рассчитано на посещение 500 человек в сутки, также есть стационар.

«Обращаю внимание, чтобы вы не переманивали специалистов из сел. Пусть лучше из других регионов приезжают к нам», - сказал Иван Белозерцев.

Представители медучреждения отметили, что три специалиста приехали из Мордовии и два - из Саратовской области.

Губернатор в целом положительно оценил проделанную застройщиком работу.

«В ближайшее время введем в эксплуатацию - 1 февраля. Времени осталось мало, надо организовать работу врачей, расставить оборудование. Люди будут благодарны, что все будет в шаговой доступности», - заключил он.

Напомним, ранее губернатор также посетил ул. Бийскую, жители которой жаловались на подтопление дороги и дворов, а также ул. Ставропольскую в Пензе, где нужно решить вопрос с канализацией.