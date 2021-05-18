Суд оставил Ивана Белозерцева под стражей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа», - рассказали в Басманном районном суде.

Ранее экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

18 мая также стало известно о продлении ареста экс-члена СовФеда, главы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля. С аналогичным ходатайством следственные органы выступили в отношении супруги Бориса Шпигеля, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого им инкриминируют дачу, получение взятки либо посредничество во взяточничестве.