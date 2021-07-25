В Пензе 25 июля моряки проехали по городу с флагами ВМФ

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Житель Пензы в соцсети разместил ролик о том, как встертил по дороге в Арбеково колонну машин с флагами Военно-морского флота. Скорее всего, моряки устроили автопробег в честь своего профессионального праздника и 325-летия со дня образования Российского флота.
Судя по ролику, в пробеге участвовали несколько десятков машин, из окон которых были выставлены флаги ВМФ.
Напомним, ранее пензенцев с Днем Военно-морского флота поздравил врио губернатора Олег Мельниченко. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге, его принимал президент Владимир Путин.