Из-за ДТП на переезде под Пензой задерживаются четыре поезда и отменена электричка

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской ​ железной дороги сообщили о задержке четырех пассажирских поездов из-за ДТП на переезде перегона «Лунино – Гольцовка».

В настоящее время нарушен график движения поездов №116 «Адлер – Томск», №340 «Новороссийск – Нижний Новгород», №312 «Новороссийск – Воркута» и №51 «Пенза – Москва». Кроме того, отменен пригородный поезд сообщением «Булычево – Пенза».

«Для пассажиров задерживающихся поездов организовано питание. Также пассажиров поездов, следующих в Саранск и в Пензу, доставят до железнодорожных вокзалов этих городов автобусами», - проинформировали в пресс-службе организации.

Оперативную информацию о движении поездов можно уточнить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту.

Ранее стало известно о том, что на место выехал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде.