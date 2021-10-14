Число новых заболевших ковидом пензенцев продолжает увеличиваться

В Пензенской области за сутки ковид подтвердился у 305 жителей. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф днем 14 октября.

Скончались от коронавируса за сутки 30 человек. За все время наблюдений болезнь забрала 3066 жизней. Выписали из больниц 34 пациентов.

Напомним, в Пензенской области с 1 октября ежедневный прирост заразившихся превышает 250 человек, и показатель постоянно растет. 13 октября было зарегистрировано 303 новых пациента. Красные зоны открыты в подавляющем большинстве лечебных учреждений, под нее отдали девятиэтажный корпус больницы им. Н.Н. Бурденко.

Кроме того, в регионе ввели систему QR-кодов в точках общепита и обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.