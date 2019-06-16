Прокурор области проведет прием граждан по конфликту в Чемодановке

17 июня с 14.00 до 16.00 в селе Чемодановка Пензенской области состоится личный прием граждан прокурором региона Натальей Канцеровой (18+).

На место также приедут руководитель приемной президента Российской Федерации в Пензенской области, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, руководитель областного СУ СКР Дмитрий Матушкин, уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова, и. о. уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Татьяна Казеева и бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прием состоится в здании Дома культуры села Чемодановка по адресу: с. Чемодановка, ул. Спортивная, д. 7А.

Записаться на прием можно 16 июня с 10.00 до 20.00 и 17 июня с 9.00 до 11.00 по телефонам: 8 (8412) 52-61-10 и 8 (841−40) 2−53−24.

«Обратившимся на личный прием необходимо иметь при себе паспорт», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Чемодановке произошел конфликт между двумя группами местных жителей, в результате которого один человек погиб, еще один находится в больнице. Возбуждено уголовное дело. СУ СКР сообщило о задержаниях. Ситуация находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.