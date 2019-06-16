К расследованию в Чемодановке подключится МВД РФ

В Чемодановку Пензенской области для расследования страшного конфликта между двумя группами жителей направят сотрудников МВД России.

Информация об этом появилась на официальном сайте МВД РФ.

«Группа сотрудников ГУОООП [Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов] МВД России направлена в село Чемодановка Пензенской области», — сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, в ходе выезда силовики изучат обстоятельства, предшествовавшие конфликту, который привел к гибели местного жителя. Также будет дана правовая оценка действиям руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений.

«В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавила представитель МВД России.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что председатель СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело о конфликте в Чемодановке в Главное управление СК РФ. В расследовании также участвуют сотрудники регионального УФСБ.