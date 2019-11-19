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Прокуратура проводит проверку по факту ЧП в Пензе

19 ноября в 12:15 242 просмотра

Прокуратура Октябрьского района Пензы инициировала проверку после трагедии в микрорайоне Север.

Специалисты надзорного органа разберутся в обстоятельствах падения автомобиля «Лада Ларгус» под землю на улице Аустрина, 37. Напомним, несчастный случай произошел утром во вторник, 19 ноября.

В результате трагедии погибли двое мужчин, которые находились в машине. В яме, куда угодило транспортное средство, находились инженерные сети с кипятком.

«На место происшествия выехали работники прокуратуры во главе с прокурором района Алексеем Поповым. По итогам проверки будут приняты необходимые меры реагирования», — сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Ранее проверку начало следственное управление регионального СКР. Возбуждено уголовное дело. Также ситуацию прокомментировали в ресурсоснабжающей организации «Т Плюс».

Больше фото и видео с места смотрите здесь.


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