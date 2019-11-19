В Сети появилось видео момента падения машины в яму с кипятком на Севере

Судя по кадрам, когда «Лада Ларгус» ехала по дороге, на этом месте уже образовался провал асфальта, из огромной ямы валит густой пар. Возможно, из-за плохой видимости водитель не заметил опасности. Автомобиль завалился боком в дыру и ушел под воду — это был кипяток. Все произошло на улице Аустрина в 9:35.
Напомним, в результате происшествия погибли двое мужчин 53 и 49 лет. По данному факту возбудили уголовное дело.
Также проверку инициировала прокуратура Октябрьского района. Трагедию прокомментировали в «Т Плюс», обслуживающей инженерные сети, которые находились в месте обвала.