В Сети появилось видео момента падения машины в яму с кипятком на Севере

Пользователи опубликовали в Сети видеозапись, на которой запечатлен момент падения легкового автомобиля в яму на дороге. Трагедия произошла утром 19 ноября.

Судя по кадрам, когда «Лада Ларгус» ехала по дороге, на этом месте уже образовался провал асфальта, из огромной ямы валит густой пар. Возможно, из-за плохой видимости водитель не заметил опасности. Автомобиль завалился боком в дыру и ушел под воду — это был кипяток. Все произошло на улице Аустрина в 9:35.

Напомним, в результате происшествия погибли двое мужчин 53 и 49 лет. По данному факту возбудили уголовное дело.

Также проверку инициировала прокуратура Октябрьского района. Трагедию прокомментировали в «Т Плюс», обслуживающей инженерные сети, которые находились в месте обвала.