В пожарно-спасательном центре рассказали о трагедии на ул. Аустрина

В главном управлении Пензенского пожарно-спасательного центра (ГУ ППСЦ) рассказали о работе на месте несчастного случая, который произошел утром 19 ноября на улице Аустрина.

Сигнал о падении автомобиля «Лада Ларгус» в яму с кипятком поступил на пульт дежурного из диспетчерской системы «112» в 9:40. Водитель и пассажир легковушки не смогли выбраться из машины и погибли, обварившись горячей водой из прорванной линии теплоцентрали.

«Спасатели на месте происшествия обеспечили подъем автомобиля из зоны обрушения, с помощью альпинистского снаряжения были извлечены тела погибших», — сообщили в ППСЦ.

Проверку проводят прокуратура и следственное управление СКР, возбуждено уголовное дело. Фотографии и видеозапись, в том числе с моментом падения, смотрите здесь.