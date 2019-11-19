В пожарно-спасательном центре рассказали о трагедии на ул. Аустрина

Сигнал о падении автомобиля «Лада Ларгус» в яму с кипятком поступил на пульт дежурного из диспетчерской системы «112» в 9:40. Водитель и пассажир легковушки не смогли выбраться из машины и погибли, обварившись горячей водой из прорванной линии теплоцентрали.
«Спасатели на месте происшествия обеспечили подъем автомобиля из зоны обрушения, с помощью альпинистского снаряжения были извлечены тела погибших», — сообщили в ППСЦ.
Проверку проводят прокуратура и следственное управление СКР, возбуждено уголовное дело. Фотографии и видеозапись, в том числе с моментом падения, смотрите здесь.