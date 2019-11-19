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В пожарно-спасательном центре рассказали о трагедии на ул. Аустрина

19 ноября в 17:10 298 просмотров
(ГУ ППСЦ) рассказали о работе на месте несчастного случая, который произошел утром 19 ноября на улице Аустрина.

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В главном управлении Пензенского пожарно-спасательного центра (ГУ ППСЦ) рассказали о работе на месте несчастного случая, который произошел утром 19 ноября на улице Аустрина.

Сигнал о падении автомобиля «Лада Ларгус» в яму с кипятком поступил на пульт дежурного из диспетчерской системы «112» в 9:40. Водитель и пассажир легковушки не смогли выбраться из машины и погибли, обварившись горячей водой из прорванной линии теплоцентрали.

«Спасатели на месте происшествия обеспечили подъем автомобиля из зоны обрушения, с помощью альпинистского снаряжения были извлечены тела погибших», — сообщили в ППСЦ.

Проверку проводят прокуратура и следственное управление СКР, возбуждено уголовное дело. Фотографии и видеозапись, в том числе с моментом падения, смотрите здесь.

Фотография: скриншоты - http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/11/19/13331772

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