«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?

19 ноября запомнится пензенцам трагическим событием : утром на ул. Аустрина машина с двумя мужчинами погрузилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за аварии на сетях. Основные вопросы, которые сейчас волнуют умы людей, — почему это произошло и кто виновен в смерти двоих людей? Журналисты информагентства постарались собрать все известные факты о трагедии и узнали мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем.

Напомним, по информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в 9:45 на парковке по ул. Аустрина, 37. Предварительно, яма на дороге образовалась из-за размыва грунта. В это время, судя по видеозаписи, сделанной в момент трагедии, по стоянке ехал автомобиль «Лада Ларгус», в нем находились двое мужчин — 49 и 53 лет. Из провала валил густой пар, и водитель, возможно, из-за плохой видимости не заметил опасности. Автомобиль завалился боком в дыру и погрузился в воду. Мужчины погибли — сварились в кипятке.

Известно, что по факту произошедшего Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, проверки проводят СКР и прокуратура Октябрьского района Пензы. На место выезжали зампред правительства Дмитрий Семенов, мэр Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин.

Теплоснабжающая организация, на магистральном трубопроводе которой произошел прорыв, окажет семьям помощь. Представители компании сообщили ИА «Пенза-Пресс» о том, что в настоящее время ведется работа в плотном контакте с оперативными и спецслужбами для восстановления цепочки событий.

«В компании создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии. Отметим, что ремонтных работ на месте происшествия не проводилось, участок полностью был в работе. Ограничений потребителей не было. Проводимый в 8.30 ежедневный плановый и профилактический обход тепловых сетей не показал никаких отклонений от нормы, в составе бригады при обходе был начальник данного участка. Также в период подготовки к осенне-зимнему периоду на данном участке теплотрассы были проведены все необходимые диагностические испытания: гидравлические, температурные, которые магистраль выдержала без дефектов», — рассказали представители компании.

Несмотря на то, что окончательный вердикт относительно причин произошедшего предстоит вынести правоохранительным структурам, пензенцы в соцсетях активно строят догадки и указывают на якобы виновных. Причем критика порой доходит до абсурда: обличают не только ресурсоснабжающую организацию, но и владельцев стоянки, представителей власти, самого водителя авто, попавшего в яму с кипятком, и даже дорожников. Информагентство обратилось к эксперту ОНФ в сфере ЖКХ, депутату Гордумы Людмиле Коломыцевой с просьбой дать свою оценку произошедшему и рассказать, что, по ее мнению, могло послужить причиной трагедии.

«Конечно, дело не в дорогах совершенно. Эта история про другое, а именно — про гнилые трубы. Сказать, виноваты ли ресурсники или собственники бизнеса, которые на таком опасном месте сделали стоянку, тоже сложно. У нас очень много парковок стоит на трубах, потому что законом это не запрещено: нельзя капитальные сооружения на них возводить, а парковки — можно. Но при создании парковки идет согласование с ресурсниками, чьи трубы там закопаны.

Вина ресурсника, как мне кажется, есть, потому что в рамках подготовки к зиме они должны проводить обход территорий, за каждым участком закреплен специалист. Но в то же время винить их в том, что в городе много изношенных сетей и они ничего не делают, мы не можем. Летом я сама лично наблюдала, сколько сетей по городу меняли. По теплосетям уровень изношенности очень высокий — как минимум, процентов 70.

И давайте не будем забывать такую вещь. Когда «Т Плюс» только пришла к нам, первый год они ремонтировали трубы на свои деньги, это был 2016 год. Я это говорю как член общественного совета при управлении тарифов. А уже в 2017-м в тариф была заложена инвестиционная надбавка на ремонт сетей. И получается — если больше закладывать на ремонт, то и тариф будет выше. А куда выше? Одно сопряжено с другим. Сейчас благодаря тому, что надбавка сидит в тарифе, ремонтируют сети.

Конечно, сети худые, их надо менять, но я думаю, что сделать это одномоментно невозможно. И на протяжении определенного времени вопросом этим никто не озадачивался. А сейчас нельзя объять необъятное. Да, на том участке требовалась замена труб, но таких участков у нас очень много.

По поводу власти — вообще не понимаю, чего ее ругать. У нас получается, что компания — частная, за трубы под землей отвечает ресурсник. Да, есть вице-мэр по вопросам ЖКХ, он, конечно, должен быть в курсе происходящего, но ведь он не может осуществлять обход всех сетей и каждый день их проверять», — поделилась мнением Людмила Коломыцева.

Отметим, что в 2019 году, согласно информации теплоснабжающей компании, в ходе ремонтной кампании специалисты заменили в Пензе более 8 км магистральных и внутриквартальных теплосетей. Компания потратила на эти цели более 350 млн рублей. Тем не менее, процент изношенных сетей в областном центре по-прежнему довольно высок.

Кстати, эта проблема, к сожалению, актуальна не только для Пензы. Трагический случай на ул. Аустрина — не первый в России даже за последнее время. В октябре этого года в яму с кипятком провалился автомобиль в Красноярске. В апреле в промоину с кипящей водой заехал автобус в Санкт-Петербурге. А три года назад, в октябре 2016-го, две припаркованные машины свалились в яму в Самаре. Во всех трех случаях причиной образования обвалов называют прорыв инженерных сетей. Такова и предварительная причина трагедии в Пензе. Возможно, пора поднимать эту проблему на федеральном уровне?..

Информагентство продолжит следить за ситуацией и будет информировать своих читателей о результатах проводимых проверок.