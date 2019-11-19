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В ГИБДД назвали предварительную причину трагедии на Севере

19 ноября в 12:33 220 просмотров
, которое привело к гибели двух людей.

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В региональном управлении ГИБДД прокомментировали трагический инцидент с обрушением дороги на ул. Аустрина, которое привело к гибели двух людей.

По предварительной информации, яма на дороге недалеко от дома № 37 на ул. Аустрина образовалась из-за размыва грунта.

Напомним, асфальт обрушился в 9:45 вместе с автомобилем «Лада Ларгус», в котором находилось двое мужчин — 1966 и 1970 годов рождения. В результате инцидента оба погибли.

Причины и обстоятельства, а также личность и возраст погибших устанавливаются, отметили в управлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что по факту ЧП проводит проверку прокуратура Октябрьского района Пензы. Трагедию также прокомментировали руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК РФ Максим Смирнов и представители руководства «Т Плюс».

Фото и видео с места трагедии можно посмотреть здесь.


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