Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию

«Действительно произошел разрыв на теплотрассе, погибли люди, мы, в первую очередь, выражаем соболезнования родным и близким. Компания организует прощание с погибшими и их похороны, кроме того, семьям погибших мужчин выплатит компенсации. Мы со своей стороны примем все меры для того, чтобы разобраться в ситуации, потому что мы проводили большие работы в этом году, проверяли теплосеть к отопительному сезону», — рассказал Василий Журавлев.

Он добавил, что в 2019 году на этом участке ничего не ремонтировали, теплосети были в полном порядке.

«Мы сегодня утром проверяли эту зону, делали обход с руководителем района, ответственным за этот участок. Никаких порывов и парений не было. Мы отслеживаем сети по параметрам, один из основных показателей — подпитка, все было в норме. Может быть, сверху попадала какая-то влага, но теплотрасса была в рабочем состоянии. Мы отвечаем за свои сети, все они — в рабочем состоянии. Однако форс-мажор есть форс-мажор», — подчеркнул директор.

Напомним, трагедия произошла около 10 часов утра. Фото и видео с места происшествия можно посмотреть здесь. В результате ДТП погибли двое мужчин 53 и 49 лет, они буквально сварились в кипящей воде. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Также проверку инициировала прокуратура Октябрьского района.