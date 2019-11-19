В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Пензенский губернатор в Москве встретился с представителем «Росгосцирка»
Мэр Пензы выразил соболезнования в связи с трагедией на ул. Аустрина
Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты
В областную детскую больницу поступило оборудование за 600 тыс. рублей
Уточнены полномочия пензенских властей по обращению с бездомными животными
Пензенская область поделится опытом реализации нацпроекта БКАД
В Пензе стали известны итоги голосования за объекты для благоустройства
В Пензенской области проиндексируют выплаты детям-сиротам
Пензенская область — среди лидеров в РФ по реализации нацпроекта «БКАД»
Порядок ведения банка данных о подростках будет устанавливать пензенское правительство

Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию

19 ноября в 17:12 76 просмотров
, где утром 19 ноября в яму с кипятком упала машина «Лада Ларгус».

" data-title="Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию — Пенза-пресс, рунет за день">

Технический директор АО «Т Плюс Пенза» Василий Журавлев прокомментировал корреспонденту информагентства Юлии Кадниковой несчастный случай на улице Аустрина, где утром 19 ноября в яму с кипятком упала машина «Лада Ларгус».

«Действительно произошел разрыв на теплотрассе, погибли люди, мы, в первую очередь, выражаем соболезнования родным и близким. Компания организует прощание с погибшими и их похороны, кроме того, семьям погибших мужчин выплатит компенсации. Мы со своей стороны примем все меры для того, чтобы разобраться в ситуации, потому что мы проводили большие работы в этом году, проверяли теплосеть к отопительному сезону», — рассказал Василий Журавлев.

Он добавил, что в 2019 году на этом участке ничего не ремонтировали, теплосети были в полном порядке.

«Мы сегодня утром проверяли эту зону, делали обход с руководителем района, ответственным за этот участок. Никаких порывов и парений не было. Мы отслеживаем сети по параметрам, один из основных показателей — подпитка, все было в норме. Может быть, сверху попадала какая-то влага, но теплотрасса была в рабочем состоянии. Мы отвечаем за свои сети, все они — в рабочем состоянии. Однако форс-мажор есть форс-мажор», — подчеркнул директор.

Напомним, трагедия произошла около 10 часов утра. Фото и видео с места происшествия можно посмотреть здесь. В результате ДТП погибли двое мужчин 53 и 49 лет, они буквально сварились в кипящей воде. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Также проверку инициировала прокуратура Октябрьского района.

Фотография: фото Юлии Кадниковой

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...