Сессия Законодательного Собрания Пензенской области
Открытие финала всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в Пензе
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Стоимость капремонта больницы в Чемодановке предварительно оценили в 30 млн
Четверо эвакуированных из Ирака детей будут жить в Пензенской области
Леонид Левин открыл выставку работ пензенского художника
Пензенская область стала лучшей в реализации нацпроекта БКАД
Пензячка пожаловалась на бардак возле остановки на ул. Кирова
Гериатры и неврологи из Москвы проведут консультативный прием в Пензе
Педагог пензенского детсада вошла в список 15 лучших воспитателей России
На ул. Леонова образовалась стихийная свалка
Пензенские депутаты вступились за историческую часть города
В Чемодановке решили вопрос с водой и провели большую работу по благоустройству

Белозерцев о трагедии на Севере: Начальников много, ответственных мало

20 ноября в 10:12 516 просмотров
, на котором обсуждается трагедия, произошедшая на ул. Аустрина.

" data-title="Белозерцев о трагедии на Севере: Начальников много, ответственных мало — Пенза-пресс, рунет за день">

20 ноября в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев проводит совещание, на котором обсуждается трагедия, произошедшая на ул. Аустрина.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в своем Telegram-канале «ДЧ».

«Прямо сейчас в правительстве — совещание по вчерашней трагедии. Ведет губернатор. Очень жесткое. Одна цитата Белозерцева как headline: «Начальников много, ответственных мало. Что бы вы говорили тут, если бы это ваши близкие были?» — написала она.

Напомним, трагедия произошла утром 19 ноября по ул. Аустрина, 37. На автостоянке из-за прорыва теплосетей образовалась яма с кипятком, в которую упал автомобиль «Лада Ларгус». С салоне находились двое мужчин — 49 лет и 53 года, оба погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России. Семьям погибших обещают оказать помощь в администрации города, а также в теплоснабжающей организации, которая обслуживала сеть.

Все подробности аварии и мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем можно узнать, перейдя по ссылке.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...