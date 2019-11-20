Губернатор призвал разобраться в причинах трагедии на ул. Аустрина

20 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание в правительстве региона, темой которого стал несчастный случай в микрорайоне Север с двумя погибшими, которые находились в автомобиле, упавшем в яму с кипятком.

Глава региона напомнил о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Но самое страшное — что погибли люди.

«Нам надо разобраться в причинах произошедшего. Почему, когда пошла подпитка горячей воды и в компании это видели, не приняли меры? Почему стали традиционно ждать, где прорвет? У меня вопрос — почему мы температуру теплоносителя, как только пошла подпитка воды, не снижаем, не повышаем давление, чтобы найти порыв? Даже если произошел бы подмыв, но температура воды была бы 30−40 градусов, трагедии бы не случилось», — сказал Иван Белозерцев.

Он также отметил, что место прорыва не было вовремя огорожено, несмотря на то, что из ямы валил пар.

«Обследование не проводите, хотя есть технические возможности. На это нужны деньги, так почему не выделяете? Это ваша задача. Люди гибнут», — заявил губернатор.

Также в ходе совещания зампред правительства Дмитрий Семенов, который 19 ноября выезжал на место трагедии, сообщил об итогах обследования участка теплосети.

«Диаметр — 500 мм, остаточная толщина стенки у всей вырезанной трубы (протяженностью около 11 метров), — 4 мм. Там, где произошел прорыв, состояние очень ветхое, там около 2 мм. Сама труба — в нормальном состоянии, я там был, смотрели по срезу, по газосварке она находится в номинале», — сообщил он.

«Значит, этот кусок не был в коробе, или вода там протекала, заливала трубу постоянно, или откуда-то подпитка была в этом месте. Семенов, ведь есть технологии, которые сегодня позволяют завести туда видеокамеры, увидеть этот участок? У меня такой вопрос — почему компания не занимается этой работой? Зная, что такое может быть. Если бы занимались — вы бы это увидели», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поручил создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в Пензе, ее возглавит Дмитрий Семенов. Также в нее войдут начальник ГУ МЧС по Пензенской области Сергей Козлов, глава администрации Пензы Андрей Лузгин и представители ресурсоснабжающих организаций.

«С сегодняшнего дня приступите к работе. Особое внимание — участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара», — сказал губернатор.

Он также раскритиковал приемку работ по опрессовке системы теплоснабжения, проведенной в Октябрьском районе.

«Ответственные лица, которые летом проводили опрессовку, сработали спустя рукава. Всю систему приемки нужно поменять», — сказал Иван Белозерцев.

Напомним, трагедия произошла утром 19 ноября: автомобиль «Лада Ларгус» с двумя мужчинами, 49 и 53 лет, провалился в яму с кипятком, оба погибли. Все подробности аварии и мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем можно узнать в нашем материале.