Белозерцев рассказал о достижениях и планах по реализации нацпроектов в регионе

Губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, каким стал для региона первый год старта реализации национальных проектов, а также о целях, которые стоят перед Пензенской областью на ближайшие годы.

Глава региона в беседе с журналистом ГТРК «Пенза» отметил, что до 2024 года Пензенская область получит из бюджета РФ и внебюджетных источников на реализацию нацпроектов 40 млрд рублей. Это беспредецентная сумма: никогда ранее региону не выделяли такие средства за столь короткий период.

«В этом году 10 млрд рублей было выделено на реализацию нацпроектов. Пензенская область по контрактации и по выполнению нацпроектов по состоянию на 1 декабря входит в число лучших регионов РФ. Национальные проекты направлены на улучшение качества жизни людей. Например, по нацпроекту «Демография», который реализуется в Пензенской области, мы должны построить и отремонтировать 23 детских сада. Мы с этой задачей справляемся. До конца этого года должны ввести в эксплуатацию все и обеспечить в новых детсадах и яслях 1307 мест, из них 855 — ясельная группа», — рассказал Иван Белозерцев.

В рамках нацпроекта «Образование» в регионе также возводят новые школы. В дальнем Арбеково до 25 декабря планируется сдать новое образовательное учреждение на 800 мест.

«Микрорайон разрастается, люди покупают там квартиры, много молодежи. Потребность в новом образовательном учреждении есть, чтобы оно было в шаговой доступности, чтобы родители ребят не волновались. Степень готовности школы — 99%, она будет введена в эксплуатацию, и это очень здорово. И сегодня управление образования города совместно с мэрией занимаются подбором и подготовкой преподавателей. Также мы приступили к строительству школы в экоквартале. В 2020-м планируем строить школы в Чемодановке, Мичурино и на других территориях», — отметил губернатор.

Также он сообщил о том, что скоро начнется строительство самой большой в Пензенской области школы — на 2400 мест, в селе Засечном.

«В апреле я был на приеме у президента РФ, обратился к нему с просьбой поддержать строительство. Оно не входило в нацпроект, но президент Владимир Путин поддержал мое предложение, дал поручение изыскать финансовые средства. Сейчас планируют на следующий год включить в программу эту школу. Также жители обращались с просьбой построить поликлинику. Несмотря на то, что в 2016 году мы приобрели за счет бюджетных средств поликлинику и ввели в эксплуатацию, потребность в оказании медпомощи растет, поэтому решение принято — Пензенскую область включили в программу Минстроя РФ, и в следующем году мы приступим к строительству новой поликлиники в Засечном», — рассказал Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона напомнил о строительстве в Терновке госпиталя для военнослужащих и ветеранов. В настоящее время первый этап завершен, на следующий год планируется выделить более 700 млн рублей на реализацию второго этапа, а к маю 2021 года — ввести объект в эксплуатацию.

По инициативе губернатора, в этом году начала действовать программа по обеспечению служебным жильем докторов, и из областного бюджета было выделено 50 млн рублей.



«У нас еще много проблем в сфере здравоохранения, одна из них связана с обеспечением медучреждений кадровым потенциалом. Наша задача — создать условия, чтобы люди не уезжали в Москву. В частности, мы уже сейчас реализуем программу по приобретению для медработников квартир. 50 млн рублей выделено для их приобретения, мы до конца года ключи вручим. 5−7 лет они в них поживут, и спустя некоторое время мы передадим жилье им в собственность», — отметил он.

Иван Белозерцев также напомнил о работе по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений и об установке 13 ФАПов в 10 районах.

Один из наиболее успешно реализуемых в Пензенской области нацпроектов — «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: регион уже третий год подряд признают лидером в России. Однако, уверен губернатор, впереди — еще огромный объем работы, связанный с ремонтом и строительством дорог.

«Мы планируем построить авиадук через железнодорожный переезд, чтобы разгрузить микрорайон Терновка. На Бакунинском переезде тоже надо развязку делать, поручение дано. Работы очень много», — подчеркнул он.

За последние годы Пензенская область добилась значительных успехов по росту урожая зерновых и зернобобовых культур: если раньше в среднем по региону получали 20 центнеров с гектара, то сейчас — по 35, даже в засушливую погоду — по 25.

«По зерновым и зернобобовым мы вышли практически по валовке на 2 млн тонн зерна, на 2,5 млн тонн сахарной свеклы. По темпам роста по производству мяса и молока мы — лидеры в РФ. Развиваются крупные холдинги. По вводу земли в севооборот мы — также лидеры в РФ за последние годы. На это выделили из бюджета 60 млн рублей на субсидии предпринимателям, которые согласились ввести землю в севооборот», — рассказал глава региона.

На 2020 год перед регионом задачи, отметил губернатор, стоят не менее сложные: это строительство медицинского центра в Кузнецке, ремонт больниц, комплектование медкадрами, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, строительство ПЭТ-КТ, возведение и ремонт школ, домов культуры, решение проблем с водой, развитие комфортной среды.