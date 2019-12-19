Белозерцев рассказал об инвестициях в пензенские предприятия и хорошем урожае

19 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе сессии рассказал депутатам Законодательного Собрания о предварительных итогах развития региона за 2019 год.

Глава региона, начиная выступление, напомнил о важных промышленных объектах, которые заработали в Пензенской области в 2019 году.

«Мы открыли крупнейший завод в Европе по производству поролона в Кузнецке, объем производства которого составляет 50 тыс. тонн. Одновременно этот же собственник инвестирует средства в строительство завода по производству матрасов, в августе 2020 года планируем его открыть. Объем инвестиций — свыше 2 млрд рублей.

В Никольске открыт завод по производству яйца индейки. Объем — свыше 9 млн штук яиц. Компания реализовала проект за два года. Также в Сердобске грибной завод открыли, инвестор — наш, пензенский. Заработал и крупный завод по производству домокомплектов, провели огромную работу по проектированию вместе с итальянскими коллегами. 120 тыс. кв метров готов он выпускать в одну смену, уже начинаются поставки продукции в другие регионы РФ», — сообщил Иван Белозерцев.

Также в Пензенском районе открыли четыре ультрасовременные площадки по выращиванию поголовья свиней, по 42−43 тыс. голов — на каждой площадке. Кроме того, на этой неделе заработало предприятие по производству крахмала.

Говоря о развитии сельского хозяйства в Пензенской области, Иван Белозерцев отметил, что в этом году аграрии активно работали, что позволило, несмотря на засушливую погоду, собрать хороший урожай.

«По урожайности зерновых мы — на третьем месте в ПФО. Не выпадаем из группы лидеров в последние годы. По урожаю сахарной свеклы у нас — второе место в округе, 2 млн 498 тыс тонн собрали. Увеличились объемы производственной мощности сахзаводов. Также мы стали активнее в рамках нацпроекта решать проблему с экспортом продукции сельхозназначения. Две недели назад с железнодорожной станции «Пенза-1» ушел эшелон с 70 цистернами подсолнечного и рапсового масел. Это первый такой большой состав. Также сейчас в одной провинции Китая приняли решение об открытии там представительства нашего региона», — рассказал глава субъекта РФ.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил, что за последние четыре года бюджет региона увеличился практически на 10 млрд рублей.

«Создаются новые предприятия и рабочие места. Это говорит о том, что наша экономика развивается в правильном направлении», — сказал спикер областного парламента.

Также в ходе сессии губернатор Иван Белозерцев дал оценку развитию системы здравоохранения в регионе.

Напомним, ранее информагентство рассказывало об объеме инвестиций, привлеченном в регион за девять месяцев 2019 года. По данным Пензастата, речь — о 53,7 млрд рублей. Отметим, что в 2020 году запланировано завершить шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 36,9 млрд руб. и создать 1693 новых рабочих места.