Иван Белозерцев отметил, что в рамках нацпроекта перед регионом поставлены сложнейшие задачи по сдаче жилья. Тем не менее, Пензенская область справляется с выполнением показателей.

«С задачей мы справляемся, будем в тройке лидеров в ПФО, возможно, даже займем первое место по обеспеченности жильем в расчете на одного человека», — рассказал глава региона.

Он поблагодарил депутатов Законодательного Собрания региона и областную прокуратуру за то, что в регионе удалось оперативно принять законодательную базу для решения проблемы обманутых дольщиков.

«Где-то мы работали даже с опережением. Сегодня смогли выйти в лидеры в РФ по сдаче жилья. В ЖК «Райки» 172 квартиры уже сдали, до конца года в микрорайоне ГПЗ-24 14-этажный дом сдадим, на ул. Рахманинова тоже. И до конца 2020-го проблему обманутых дольщиков закроем в полном объеме», — сообщил губернатор.

Также в ходе сессии глава региона оценил работу в сфере здравоохранения в 2019 году, рассказал об объеме привлеченных в Пензенскую область инвестиций и об урожае.