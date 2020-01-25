Аблязин о тренировках после переломов: В моем положении спешить нельзя

Пензенский гимнаст, пятикратный призер двух олимпиад, чемпион мира Денис Аблязин рассказал в эфире радио «Эхо Пензы» о том, как восстанавливается после серьезной травмы, полученной в ноябре, и зачем выкладывает видео с тренировок в Instagram.

По словам Дениса Аблязина, в настоящее время в Пензе он занимается без тренера, руководствуясь теми инструкциями, которые ему прислал специалист сборной страны Ватилай Бубновский.

«Я пролежал дома какое-то время [после переломов], потом мне надоело, я решил, что с меня достаточно, написал Виталию Николаевичу. Попросил, чтобы он мне прислал программу подкачки. Он отправил мне на электронную почту листы, я их сохранил, каждый день занимался по графику тренировок. Тут хочешь — ходи, хочешь - не ходи, дело твое. Я каждый день хожу в зал, даже сейчас после эфира поеду на тренировку», — отметил спортсмен.

С 21 января гимнаст увеличил количество тренировок до двух в день. Сейчас он выполняет те упражнения, где не задействуются ноги: качает плечевой пояс, спину, пресс и боковые мышцы.

Наблюдать за ходом восстановления Дениса Аблязина можно в его профиле в Instagram: спортсмен периодически публикует видео с тренировок.

«Хочу таким образом напомнить о себе, что я — все еще живой, тренируюсь, что не собираюсь пока заканчивать со спортом, полноценно готовлюсь к чемпионату Европы и Олимпийским играм. Сейчас в моем положении, к сожалению, спешить нельзя. Если бы я мог ускорить процесс, я бы сделал это, начал бы все по-другому. Но, увы, в связи с травмой это невозможно. Можно и железные штыри сломать в ногах, сдуру окончательно себя поломать, а потом собирать еще больше года. Поэтому я не спешу», — рассказал Денис Аблязин.

Ранее информагентство сообщало о том, что в эфире программы «Полчаса о спорте с Дмитрием Инюшкиным» (12+) пензенский гимнаст рассказал о полученной им тяжелой травме и о том, почему не боится продолжать карьеру в профессиональном спорте.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно о том, что пензенский гимнаст сломал ногу на тренировке, делая опорный прыжок. Информацию СМИ подтвердил его личный тренер Сергей Старкин. В декабре спортсмен приступил к восстановительным тренировкам.