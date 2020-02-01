Ведущий эксперт «Лидеров России» рассказал о главном критерии оценки конкурсантов

В Нижнем Новгороде завершается первый основной день полуфинала «Лидеров России», в котором участвуют девять представителей Пензенской области. Заместитель главного редактора информагентства пообщалась с одним из конкурсантов-управленцев Андреем Казанцевым, а также узнала у ведущего эксперта площадки Алексея Григорьева, по каким критериям оценивают участников.

Для индивидуального предпринимателя Андрея Казанцева участие в конкурсе «Лидеры России» в этом году стало дебютным. Задания, с которыми ему пришлось столкнуться, пензенец оценил как нетривиальные и даже порой неожиданные.

«Я впервые принимаю участие в подобного рода конкурсах. «Лидеры России» — это уникальная возможность проявить себя как руководителя, профессионала своего дела. Нереально позитивная атмосфера, очень сильные участники, у всех настрой на победу. Все расписано строго по графику, никаких опозданий не допускается. Достаточно высокий уровень стресса, но это нормальная ситуация, в которой работают руководители, лидеры. По первым мероприятиям — достаточно нетривиальные, в каком-то смысле неожиданные задачи, но тем интереснее их решать.», — рассказал он.

Эксперт «Лидеров России» Алексей Григорьев в беседе с журналистами подчеркнул, что организаторы стараются сделать все для того, чтобы неизменно удивлять форматом, а также самими заданиями и тех, кто в конкурсе уже далеко не новичок.

«Мы не стоим на месте, каждый сезон делаем что-то новое. Например, в прошлом году у нас были отдельные задания на тему государственного управления, бизнеса и социалки. В этом году у нас появились новые треки, которые связаны со здравоохранением, наукой, финансами», — пояснил он.

Оценивая уровень сегодняшних участников конкурса, Алексей Григорьев отметил, что они ни в чем не уступают прошлогодним управленцам, планка по-прежнему высока. Он также рассказал представителям СМИ о том, на что в первую очередь обращают внимание эксперты при оценке конкурсантов на очном этапе.

«Мы предлагаем участникам абсолютно реальные задачи. Я не буду раскрывать фабулу, но это то, с чем сталкивается любой управленец: как организовать процесс, как обеспечить сотрудничество в команде, как принимать решения и так далее. Мы смотрим даже не столько на сам результат, сколько на то, как человек его достигает, за счет чего. Это основное для нас, и это не секрет», — сообщил ведущий эксперт площадки.

Напомним, результаты полуфинала станут известны вечером 2 февраля. Тогда определятся 30 участников от ПФО, которые сразятся в суперфинале в Сочи.

Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» (18+), который является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 31 января. В нем участвуют девять пензенских управленцев. О впечатлениях региональных лидеров от первого основного дня конкурса, 1 февраля, можно почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.