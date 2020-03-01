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07.03.2020г.

Для журналистов в полуфинале «Мастеров гостеприимства» провели уникальный конкурс

07.03.2020, 16:24

7 марта, в заключительный день полуфинала «Мастеров гостеприимства» в Самаре, для журналистов из разных регионов провели уникальную интеллектуальную битву. В ней принял участие и заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы представители СМИ смогли прочувствовать атмосферу полуфинала конкурса, организаторы предложили испытать на себе, каково это – быть его участником. В искусстве гостеприимства сразились 11 журналистов. В течение 15 минут им предстояло в деталях продумать свой туристический проект - от идеи до реализации, основываясь на нескольких критериях: город, целевая аудитория и направление туризма. Журналисту «Пенза-Пресс» достался религиозный тур в Ялту для молодоженов.

По истечении 15 минут каждый участник по очереди представлял свой проект, после чего отвечал на вопросы коллег. У многих возникли очень оригинальные идеи: например, журналистка из Саратова, которой попались карточки «Салехард» и «блогеры», предложила создать тур для тревер-блогеров, в котором они могли бы почувствовать себя заключенными ГУЛАГа. Корреспондент из Пятигорска презентовала экстремальный тур в Пятигорск для семейных пар, сделав много отсылок к Остапу Бендеру и «Двенадцати стульям».

Итоги «Битвы мастеров» для СМИ, как и полуфинала «Мастеров гостеприимства», будут подведены вечером 7 марта.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» рассказывало об интересных проектах представителей Пензенской области: почитать об идеях строительства горнолыжного комплекса в Засеке и восстановления дворянских усадеб можно ЗДЕСЬ, о создании первого в России мини-отеля на колесах и новых площадок WorldSkills – ЗДЕСЬ, о развитии туризма в мордовском селе и инклюзивных экскурсиях – ЗДЕСЬ.

Конкурс «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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