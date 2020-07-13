«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»

Решение вопроса обманутых дольщиков в Пензенской области вышло на некий экватор: сданы четыре дома (ЖК «Райки»-1, «Лукоморье»-1, «8 Марта» и «Маяковский»), еще четыре объекта планируется достроить в ближайший период («Райки»-2, «Лукоморье»-2, «Тернопольский» и «На Стрельбищенской»). Журналисты ИА «Пенза-Пресс» пообщались с дольщиками некогда одного из самых проблемных домов – на ул. Измайлова, достройка которого требовала огромных вложений.

Беседа с дольщиками состоялась на площадке жилого комплекса, который сегодня выглядит ухоженно и уютно. Совсем иная картина здесь была осенью 2017 года, когда губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с журналистами посетил этот объект – кстати, ЖК «Маяковский» был первым в рамках объезда.

Своей историей с заместителем главного редактора информагентства Анной Балашовой поделились супруги Михаил и Юлия Семеновы, воспитывающие сына Диму, а также председатель ЖСК «Маяковский» Александр Емелин. Пензенцы получили долгожданные ключи от квартир всего за несколько дней до Нового 2020 года.

- Михаил, Юлия, в каком году вы решили приобрести жилье в этом доме, сколько в итоге пришлось ждать? Что вы испытали, когда стало понятно, что в ноябре 2016 года, как изначально планировалось, объект не достроят?

Михаил Семенов: Покупкой квартиры мы озадачились в 2015 году, долго искали район, изучали инфраструктуру. В итоге определились с этим домом. Летом 2016-го приобрели квартиру, за четыре месяца до предполагаемой сдачи. Нас это вполне устраивало, потому что мы на тот момент уже снимали жилье.

С течением времени мы начали понимать, что дом в ноябре не сдастся. Ни в 2016, ни в 2017 году. Начались волнения среди жильцов, создалась группа инициативных людей, которую в дальнейшем возглавил Александр Емелин.

Юлия Семенова: У нас в соцсети «ВКонтакте» была группа дольщиков, и мы следили за стройкой по камерам. И без того медленная работа начала приостанавливаться, и в день, когда строители вообще не вышли на объект, начался отсчет «дней тишины». Их отсчитывали каждый день с конца июля 2017 года.

Что мы пережили – это не передать, это могут понять только те семьи, которые с нами прошли этот путь. Денег нет, съемное жилье… И мы такие были не одни. Кто-то вложил материнский капитал в квартиру, кто-то - военный сертификат.

Михаил Семенов: Финансовая нагрузка, конечно, была колоссальная – ипотеку платить, за съемное жилье, коммуналку.

- А вы не воспользовались компенсацией за аренду жилья – мерой поддержки обманутых дольщиков, которая была утверждена в июне позапрошлого года?

Юлия Семенова: Так как мы были прописаны у родителей, то компенсацией за аренду жилья не могли воспользоваться.

Мы думали, что нам уже никто не поможет, потому что по России очень много долгостроев было. Мы общались с дольщиками из других городов, все было очень печально, кто-то ждал 15 лет, кто-то больше, кто-то вообще не дождался. Все очень сложно и серьезно было, и мы не верили, что найдут пути решения, чтобы достроить такой огромный дом, ведь требовалось около 320 миллионов рублей.

- Как дальше развивалась ситуация? Как ваша инициативная группа взаимодействовала с правительством области, как искали пути решения вашей проблемы?

Александр Емелин: В августе 2017 года стало понятно, что стройка встала окончательно. Объект был с готовностью порядка 65%, контур был закрыт не полностью. Крыши, плиты были, где-то окон не было, гидроизоляции.

Мы собрались с жильцами, написали коллективное письмо губернатору, в правоохранительные органы. На наш дом обратили внимание: директор «Декор-Трейда» был взят под арест, ему предъявили обвинения. Осенью 2017 года к нам приехал губернатор. Была создана инициативная группа дольщиков, которая взаимодействовала с правительством. Сначала были митинги, потом вышли на конструктивный диалог, и в 2018 году благодаря губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву у нас был принят закон Пензенской области по достройке домов обманутых дольщиков.

Была создана группа под руководством председателя правительства Николая Петровича Симонова, мы встречались каждую неделю по несколько раз, все вопросы прорабатывали с юристами, с Госжилстройтехинспекцией, с минстроем. Наш дом достраивали за субсидии. В 2018 году, когда все это начиналось и был принят закон, наверное, я единственный верил в то, все будет хорошо и нас достроят. Мы убеждали людей, что нужно создать ЖСК, они боялись, волновались, что придется доплачивать, но делать этого не пришлось. Стройка началась в конце 2018 года, дом был введен в конце 2019-го.

Тогда нам казалось, что все очень долго, каждый день для нас был отсрочкой в получении своих квартир. Но сейчас мы понимаем, что правительство за один день не могло решить наш вопрос: нужно было создать нормативную базу, чтобы в рамках закона все сделать. Осенью 2017 года мы стали собираться, к лету 2018-го уже был принят закон, позволяющий достроить дом, а осенью стройка началась. Это, я считаю, вполне оперативно. Так произошло, потому что губернатор создал рабочую группу во главе с председателем правительства, на высшем уровне вопросы решались, можно сказать, в ручном режиме.

Юлия Семенова: Шаг за шагом Николай Петрович каждую неделю продвигал нас вперед, искал пути решения.

- Что вы испытали, когда поняли, что ваша проблема будет решена?

Юлия Семенова: Честно говоря, мы не верили до последнего, что дом будет сдан в 2019 году, но не теряли надежды. И когда нам сказали, что к нам едет губернатор на открытие нашего дома и мы будем перерезать ленточку, это было очень волнительно, торжественно, и нас переполняло счастье за все эти годы, что наконец наша проблема разрешилась. Каждый раз что-то откладывалось, поэтому до последнего не верили. И все же 28 декабря 2019 года мы стали счастливыми обладателями ключей от своей личной квартиры.

Александр Емелин: Некоторые люди покупали квартиры в 2014 году, то есть пять лет ждали того, чтобы получить свою квартиру. Еще в 2018 году просто никто не верил, что у них будет жилье, то в 2019-м к Новому году им сделали такой подарок - отдали ключи. Конечно, все счастливы, довольны, что получили свои квартиры. Некоторые уже под Новый год начали делать ремонт.

- Следите ли вы за решением вопроса дольщиков, дома которых еще не достроили? Сегодня многие волнуются, переживают, как и вы когда-то. С людьми проводят встречи представители власти, разъясняют положение дел, называют сроки достройки домов – к слову, довольно позитивные: три объекта из четырех планируют сдать в 2020 году, «Райки»-2 – в первой половине 2021-го. Как вам кажется, имеет ли смысл лишний раз беспокоиться в текущей ситуации?

Юлия Семенова: Да, мы следим и очень за этих людей переживаем. Хочется посоветовать им набраться терпения, довериться правительству. Думаю, что их не бросят, как и нас, доведут до новоселья.

Александр Емелин: Дольщики «Пензастроя» долго не хотели ЖСК создавать, сомневались. Мы же создали ЖСК первые в Пензе для достройки дома обманутых дольщиков, потому что понимали, что другого варианта финансирования не будет. «Пензастрой» сомневался, создал на год позже нас. Поэтому и стройка встала, и так затянулась. Я за ними не слежу, у нас есть свои задачи и проблемы по дому, которые мы решаем. Иван Александрович правильно сказал на открытии дома, что подрядчику все деньги не выплатят, пока он не устранит все замечания. Они у нас есть - где-то надо асфальт переложить, где-то – подкрасить что-то. Есть вопросы, но они решаемы.

Я считаю, что всегда нужен конструктивный диалог. Потому что, когда была возможность достраивать за счет региональных субсидий, дольщики «Пензастроя» не хотели этого. Сомневались, не верили, боялись, что их обманут. Мы пошли этим путем, и регион достроил дом. Сейчас ситуация - другая, там федеральный фонд, совершенно другие требования. Чтобы федеральные деньги получить, их надо обосновать. Общаться с правительством и ждать. Если пообещали, что достроят, то так и будет.