Какую поддержку могут получить предприятия от пензенского минпрома. Спецпроект

ИА «Пенза-Пресс» в рамках серии публикаций о мерах поддержки населения и бизнеса, реализуемых в Пензенской области, подготовило материал о льготах, на которые могут рассчитывать предприятия по линии регионального министерства промышленности и инновационной политики.