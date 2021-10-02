На переезде в Лунинском районе начали расчищать пути после ДТП. Видео

На место ДТП на железнодорожном переезде в Лунинском районе Пензенской области прибыл восстановительный поезд со станции «Рузаевка».

Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства. В настоящее время начались подготовительные работы по расчистке путей.

«Ситуация находится под личным контролем губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», - добавили в Telegram-аккаунте правительства региона, опубликовав видео с места событий.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту.

На место выезжал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде.

По данным пресс-службы Пензенского региона Куйбышевской ​ железной дороги, из-за аварии задерживаются четыре пассажирских поезда и отменена одна электричка.



