17:22
22.10.2021г.
В «Горводоканале» разъяснили, сколько представителей мэрии будет в совете директоров

В «Горводоканале» разъяснили, сколько представителей мэрии будет в совете директоров

Пт, 22.10.21 16:20
Просмотров: 252

В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» поступил ответ «Горводоканала» на вопросы, связанные с количеством представителей городской власти в совете директоров предприятия.

Информагентство направляло официальный запрос в связи с информацией, опубликованной на сайте мэрии, об увеличении числа представителей мэрии в совете директоров «с одного до трех». Эта формулировка вызвала у журналистов ряд вопросов, так как 13 октября ресурсник прислал в редакцию «Пенза-Пресс» релиз, в котором сообщалось, что «со стороны муниципалитета «РКС» направил в адрес «МУП по очистке города» предложение о предоставлении трех кандидатов для их включения в состав коллегиального органа управления. Предложение также было направлено исполняющему обязанности главы администрации города Пензы Александру Басенко». Из чего можно было сделать вывод, что планируется включить в состав четырех представителей муниципалитета. 

В «Горводоканале» заявили, что этот вывод ошибочен и оснований для таких интерпретаций якобы нет, не согласившись с тем, что формулировка звучит, как минимум, двояко. 

«Таким образом, как в предложении в адрес «МУП по очистке города», так и в копии, отправленной А.Н. Басенко, речь шла об увеличении числа представителей интересов муниципалитета – «МУП по очистке города» в новом составе совета директоров ООО «Горводоканал» с одного до трех человек (соответственно, в связи с этим возникла необходимость определить кандидатуры трех новых представителей)», - сообщается в ответе на запрос.

Так как в состав предлагается включить и.о. главы администрации Александра Басенко, вице-мэра по городскому хозяйству Павла Якунина и начальника управления экономического развития Ларису Панкову, то из него будет выведен один представитель муниципалитета. В «Горводоканале» уточнили, что предполагается исключить директора «МУП по очистке города» Сергея Старостина, который ранее был единственным человеком от города в совете.

Также руководство предприятия уточнило, что от ООО «Инвестресурс», владеющего 51% долей, в составе совета сейчас находятся четыре человека.

«Соотношение количества представителей в совете директоров ООО «Горводоканал» рассчитывается, исходя из долевого участия в уставном капитале участников ООО «Горводоканал», - уточняется в документе.

Какими расчетами руководствовались, если при точно таком же соотношении (49% долей у города и 51% у «Инвестресурса») от мэрии в совете директоров раньше был лишь один человек, а он частной компании - целых четыре, в ответе не поясняется. 

Подробнее об истории смены учредителей «Горводоканала» и жалобах жителей Пензы на работу организации можно узнать ЗДЕСЬ.
 

Читайте также:
Covid-19. В России уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%
16:59
В Пензенской области водитель иномарки сбил девочку
16:47
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс