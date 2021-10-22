В «Горводоканале» разъяснили, сколько представителей мэрии будет в совете директоров

Информагентство направляло официальный запрос в связи с информацией, опубликованной на сайте мэрии, об увеличении числа представителей мэрии в совете директоров «с одного до трех». Эта формулировка вызвала у журналистов ряд вопросов, так как 13 октября ресурсник прислал в редакцию «Пенза-Пресс» релиз, в котором сообщалось, что «со стороны муниципалитета «РКС» направил в адрес «МУП по очистке города» предложение о предоставлении трех кандидатов для их включения в состав коллегиального органа управления. Предложение также было направлено исполняющему обязанности главы администрации города Пензы Александру Басенко». Из чего можно было сделать вывод, что планируется включить в состав четырех представителей муниципалитета.

В «Горводоканале» заявили, что этот вывод ошибочен и оснований для таких интерпретаций якобы нет, не согласившись с тем, что формулировка звучит, как минимум, двояко.

«Таким образом, как в предложении в адрес «МУП по очистке города», так и в копии, отправленной А.Н. Басенко, речь шла об увеличении числа представителей интересов муниципалитета – «МУП по очистке города» в новом составе совета директоров ООО «Горводоканал» с одного до трех человек (соответственно, в связи с этим возникла необходимость определить кандидатуры трех новых представителей)», - сообщается в ответе на запрос.

Так как в состав предлагается включить и.о. главы администрации Александра Басенко, вице-мэра по городскому хозяйству Павла Якунина и начальника управления экономического развития Ларису Панкову, то из него будет выведен один представитель муниципалитета. В «Горводоканале» уточнили, что предполагается исключить директора «МУП по очистке города» Сергея Старостина, который ранее был единственным человеком от города в совете.

Также руководство предприятия уточнило, что от ООО «Инвестресурс», владеющего 51% долей, в составе совета сейчас находятся четыре человека.

«Соотношение количества представителей в совете директоров ООО «Горводоканал» рассчитывается, исходя из долевого участия в уставном капитале участников ООО «Горводоканал», - уточняется в документе.

Какими расчетами руководствовались, если при точно таком же соотношении (49% долей у города и 51% у «Инвестресурса») от мэрии в совете директоров раньше был лишь один человек, а он частной компании - целых четыре, в ответе не поясняется.

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