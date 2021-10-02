Пассажиров поезда «Сура» из-за ДТП на переезде доставят в Пензу и Саранск на автобусах

2 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Мордовии Артем Здунов в ходе телефонного разговора договорились о том, чтобы пассажиров фирменного поезда «Сура», который задерживается из-за аварии на переезде, доставили в Пензу и Саранск на автобусах.

По данным пресс-центра облправительства, главы регионов также обсудили последствия аварии на переезде в Лунинском районе. Сейчас движение на участке пути «Лунино – Гольцовка» остановлено. Железнодорожники ведут ремонтно-восстановительные работы. Пассажиров поездов, следующих в Пензу и Саранск, доставят до вокзалов на автобусах. В частности, для пензенцев автобус будет подан в течение ближайшего часа.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту.

На место выезжал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде.

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской ​ железной дороги ранее сообщили, что из-за аварии задерживаются четыре пассажирских поезда и отменена одна электричка.



