МЧС прислали кадры поднятия авто из гигантской ямы на ул. Аустрина

На кадрах — автомобиль «Лада Ларгус», который поднимали краном из огромной дыры в асфальте.
Напомним, трагедия произошла около 10 часов утра 19 ноября. Фото и видео с места трагедии можно посмотреть здесь. В результате ДТП погибли двое мужчин 53 и 49 лет, они буквально сварились в кипящей воде. По данному факту возбудили уголовное дело. Также проверку инициировала прокуратура Октябрьского района. Трагедию прокомментировали в «Т Плюс», обслуживающей инженерные сети, которые находились в месте обвала.