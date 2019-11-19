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МЧС прислали кадры поднятия авто из гигантской ямы на ул. Аустрина

19 ноября в 14:30 2290 просмотров
, в которую она провалилась утром 19 ноября.

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В пресс-службе регионального управления МЧС поделились видеозаписями и фото с моментом поднятия автомобиля из ямы на улице Аустрина, в которую она провалилась утром 19 ноября.

На кадрах — автомобиль «Лада Ларгус», который поднимали краном из огромной дыры в асфальте.

Напомним, трагедия произошла около 10 часов утра 19 ноября. Фото и видео с места трагедии можно посмотреть здесь. В результате ДТП погибли двое мужчин 53 и 49 лет, они буквально сварились в кипящей воде. По данному факту возбудили уголовное дело. Также проверку инициировала прокуратура Октябрьского района. Трагедию прокомментировали в «Т Плюс», обслуживающей инженерные сети, которые находились в месте обвала.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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