Сутки после трагедии. Что происходит на месте падения авто в яму с кипятком

По словам журналиста, на месте трагедии работают тепловики. Они ремонтируют трубы, которые прорвало. Помимо этого, они укрепляют бетонными блоками края огромной ямы, в которую провалилась машина.
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Жители дома № 37 по улице Аустрина рассказали, что из-за случившегося в их квартирах днем 19 ноября отключили отопление. В настоящее время подачу тепла восстановили.
«Вчера отключили отопление и горячую воду, пришлось одеваться теплее, закутываться в одеяла, так ночь и пережили. Сегодня утром батареи начали нагреваться потихоньку, и из крана потекла горячая вода, примерно в 11 часов. Но пока не сильно потеплело, комнаты еще не прогрелись. У меня маленький ребенок, я как можно теплее его одеваю», — поделилась местная жительница.
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Начальник информационно-аналитического отдела администрации Пензы Анастасия Соборникова уточнила, что тепло поступает в дома микрорайона постепенно, однако оно появилось пока не во всех квартирах.
«Необходимые параметры еще не набраны, в большинстве квартир на верхних этажах определенно некоторое время будет еще холодно, но процесс постепенно идет. С горячей водой — такая же ситуация», — добавила она.
Напомним, ЧП произошло утром 19 ноября. Автомобиль «Лада Ларгус» провалился в яму с кипятком. В салоне находились двое мужчин — 49 и 53 лет, они буквально сварились. Следователи возбудили дело, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Также проверку проводит прокуратура Октябрьского района. Технический директор АО «Т Плюс Пенза» Василий Журавлев сообщил корреспонденту «Пенза-Пресс», что семьям погибших выплатят компенсацию.
Также журналисты информагентства постарались собрать все известные факты о трагедии и узнали мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем. Так, представитель ОНФ, депутат Гордумы Людмила Коломыцева отметила, что, по ее мнению, трагедия произошла из-за высокой степени износа труб.
«Сказать, виноваты ли ресурсники или собственники бизнеса, которые на таком опасном месте сделали стоянку, сложно. У нас очень много парковок стоит на трубах, потому что законом это не запрещено: нельзя капитальные сооружения на них возводить, а парковки — можно», — говорила она.
Вопрос строительства торговых объектов на потенциально опасных территориях на совещании, посвященном ЧП, поднял губернатор Иван Белозерцев. По его словам, вопросы есть и к тому, как обследуются инженерные сети и идет работа по устранению протечек.
«Почему, когда пошла подпитка горячей воды и в компании это видели, не приняли меры? Почему стали традиционно ждать, где прорвет? У меня вопрос — почему мы температуру теплоносителя, как только пошла подпитка воды, не снижаем, не повышаем давление, чтобы найти порыв? Даже если произошел бы подмыв, но температура воды была бы 30−40 градусов, трагедии бы не случилось», — сказал он.
Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в Пензе.