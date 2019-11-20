Сутки после трагедии. Что происходит на месте падения авто в яму с кипятком

В Пензе на Севере восстанавливают теплоснабжение после жутких событий, которые произошли на улице Аустрина, 37А. Там в яму с кипятком провалилась машина, погибли двое мужчин. На месте побывала корреспондент информагентства.

По словам журналиста, на месте трагедии работают тепловики. Они ремонтируют трубы, которые прорвало. Помимо этого, они укрепляют бетонными блоками края огромной ямы, в которую провалилась машина.

Жители дома № 37 по улице Аустрина рассказали, что из-за случившегося в их квартирах днем 19 ноября отключили отопление. В настоящее время подачу тепла восстановили.

«Вчера отключили отопление и горячую воду, пришлось одеваться теплее, закутываться в одеяла, так ночь и пережили. Сегодня утром батареи начали нагреваться потихоньку, и из крана потекла горячая вода, примерно в 11 часов. Но пока не сильно потеплело, комнаты еще не прогрелись. У меня маленький ребенок, я как можно теплее его одеваю», — поделилась местная жительница.

Начальник информационно-аналитического отдела администрации Пензы Анастасия Соборникова уточнила, что тепло поступает в дома микрорайона постепенно, однако оно появилось пока не во всех квартирах.

«Необходимые параметры еще не набраны, в большинстве квартир на верхних этажах определенно некоторое время будет еще холодно, но процесс постепенно идет. С горячей водой — такая же ситуация», — добавила она.

Напомним, ЧП произошло утром 19 ноября. Автомобиль «Лада Ларгус» провалился в яму с кипятком. В салоне находились двое мужчин — 49 и 53 лет, они буквально сварились. Следователи возбудили дело, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Также проверку проводит прокуратура Октябрьского района. Технический директор АО «Т Плюс Пенза» Василий Журавлев сообщил корреспонденту «Пенза-Пресс», что семьям погибших выплатят компенсацию.

Также журналисты информагентства постарались собрать все известные факты о трагедии и узнали мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем. Так, представитель ОНФ, депутат Гордумы Людмила Коломыцева отметила, что, по ее мнению, трагедия произошла из-за высокой степени износа труб.

«Сказать, виноваты ли ресурсники или собственники бизнеса, которые на таком опасном месте сделали стоянку, сложно. У нас очень много парковок стоит на трубах, потому что законом это не запрещено: нельзя капитальные сооружения на них возводить, а парковки — можно», — говорила она.

Вопрос строительства торговых объектов на потенциально опасных территориях на совещании, посвященном ЧП, поднял губернатор Иван Белозерцев. По его словам, вопросы есть и к тому, как обследуются инженерные сети и идет работа по устранению протечек.

«Почему, когда пошла подпитка горячей воды и в компании это видели, не приняли меры? Почему стали традиционно ждать, где прорвет? У меня вопрос — почему мы температуру теплоносителя, как только пошла подпитка воды, не снижаем, не повышаем давление, чтобы найти порыв? Даже если произошел бы подмыв, но температура воды была бы 30−40 градусов, трагедии бы не случилось», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в Пензе.