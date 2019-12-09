Месяц до Нового года. Как изменились цены на продукты в Пензе к началу декабря?

ИА «Пенза-Пресс» продолжает проводить мониторинги стоимости ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца журналисты фиксируют изменения в рублях и процентах.

Традиционно цены на большую часть товаров, которые информагентство включило в список, за исключением пяти позиций, продолжили меняться. Аналогичная тенденция отмечалась и в прошлых месяцах: октябре, сентябре, августе, июле, июне, мае, апреле, марте и феврале.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 16 часов 26 ноября.

В ноябре из овощей подешевели лишь огурцы, также снизилась стоимость шампиньонов, сливочного масла, говядины, макарон, сыра, сахара, соли и ряда круп (гречка, пшено, горох и геркулес).

Подорожали в прошедшем месяце помидоры, капуста, картофель, морковь, чеснок, свекла, лук, подсолнечное масло, свинина, куриные бедра и яйца.

Прежними остались цены на молоко, муку, длиннозерный рис, хлеб «Пеклеванный» и батон «Нарезной».

Значительнее всего выросла стоимость помидоров (27,24%), свеклы (+25,49%) и куриных бедер (+20,03%). Подешевели больше всего огурцы (-14,72%), сыр (-12,06%) и горох (-10,82%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д. ), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.