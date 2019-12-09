Месяц до Нового года. Как изменились цены на продукты в Пензе к началу декабря?

Традиционно цены на большую часть товаров, которые информагентство включило в список, за исключением пяти позиций, продолжили меняться. Аналогичная тенденция отмечалась и в прошлых месяцах: октябре, сентябре, августе, июле, июне, мае, апреле, марте и феврале.
Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 16 часов 26 ноября.
В ноябре из овощей подешевели лишь огурцы, также снизилась стоимость шампиньонов, сливочного масла, говядины, макарон, сыра, сахара, соли и ряда круп (гречка, пшено, горох и геркулес).
Подорожали в прошедшем месяце помидоры, капуста, картофель, морковь, чеснок, свекла, лук, подсолнечное масло, свинина, куриные бедра и яйца.
Прежними остались цены на молоко, муку, длиннозерный рис, хлеб «Пеклеванный» и батон «Нарезной».
Значительнее всего выросла стоимость помидоров (27,24%), свеклы (+25,49%) и куриных бедер (+20,03%). Подешевели больше всего огурцы (-14,72%), сыр (-12,06%) и горох (-10,82%).
Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука
Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.