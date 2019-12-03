«Это необходимо». Пензенские экспортеры оценили значимость бесплатных семинаров

Для пензенских предпринимателей провели 11 бесплатных семинаров в рамках образовательной программы Российского экспортного центра (РЭЦ). Всего курсы в 2019 году прослушали сотрудники 48 компаний.

Для бизнесменов организовали несколько бесплатных курсов:

— «Основы экспортной деятельности«;

— «Маркетинг как часть экспортного проекта«;

— «Эффективная деловая коммуникация«;

— «Правовые аспекты экспорта«;

— «Финансовые инструменты экспорта«;

— «Документационное сопровождение экспорта«;

— «Таможенное регулирование экспорта«;

— «Возможности онлайн-экспорта«;

— «Логистика для экспортеров«;

— «Налоги в экспортной деятельности«;

— «Продукты группы Российского экспортного центра».

Информагентство «Пенза-Пресс» осветило каждый из них. Подробнее с основными аспектами курсов можно ознакомиться, пройдя по ссылкам, указанным выше.

Все тренинги оказались максимально полезными и информативными как для начинающих предпринимателей, так и для «акул» бизнеса. Первые узнали много нового, а вторые — закрепили имеющуюся информацию, а в некоторых случаях смогли понять то, в чем не могли разобраться несколько лет.





Так, один из участников семинара по логистике Роман Демин подчеркнул для себя, что необходимо сотрудничать с проверенными организациями, которые доставят продукцию за рубеж в целости и сохранности.

«Эти курсы — необходимы. Я долгое время занимаюсь экспортом, но не мог самостоятельно разобраться во многих вещах. Школа РЭЦ помогла мне это сделать. Самое важное, что я уяснил в транспортировке товара: главное — качество, а не низкая цена», — добавил он.

Слушатели курсов школы для экспортеров подчеркнули также важность семинара по деловой коммуникации. Судя по отзывам бизнесменов, некоторые их сделки с иностранцами срывались из-за неправильно построенного диалога.

Особенно значимым для предпринимателей оказались тренинги по правовым аспектам экспорта и ведению документации. Благодаря им бизнесмены смогли понять, например, как защитить свои права при экспорте продукции и как правильно провести процедуру международной регистрации.

«Тема — сложная. Например, я узнал, как можно урегулировать возникшие споры при внешнеторговых сделках, не доводя до судебного разбирательства», — поделился слушатель курса «Правовые аспекты экспорта» Евгений Семенкин.

Без внимания не остались и продукты РЭЦ. Они также нашли множество откликов. Так, участница семинара Ольга Андреева рассказала, что благодаря курсу узнала об инструментах поддержки группы РЭЦ, которыми может воспользоваться экспортер для анализа внешних рынков, проработки вопросов поиска и оценки потенциальных покупателей, подготовки предприятия и товара к экспорту, привлечения финансирования под экспортные сделки и компенсации определенных затрат, гарантийных обязательств и страхования.

«Мы поняли, как компании могут усилить свои конкурентные позиции на зарубежном рынке с помощью инструментов РЭЦ», — уточнила она.

После каждого курса многие компании записывали своих сотрудников на семинары по другим темам. Кроме того, организации обращались за помощью к РЭЦ. Например, руководство компании ООО «Дело», которая занимается производством жидкой хлореллы, познакомилось с Центром поддержки экспорта именно на тренинге. После этого, специалисты РЭЦ перевели на английский язык материалы организации, подготовили презентационные документы, чтобы они совместно с Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) приняли участие в бизнес-миссии в Минске. Многим также была оказана комплексная поддержка.

Всего по итогам курсов помощью ЦПЭ, за все время существования семинаров, воспользовалось порядка 300 компаний малого и среднего предпринимательства Пензы и области.

Бизнесмены оставили множество хороших отзывов о семинарах и попросили РЭЦ организовать новые курсы. В связи с этим Центр поддержки предпринимательства в 2020 году планирует провести еще 11 семинаров РЭЦ. Помимо этого, специалисты организуют повтор двух самых популярных тренингов в декабре 2019 года.

Напомним, бесплатные семинары для экспортеров проводит Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке регионального министерства экономики в рамках образовательного проекта АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр». Подробную информацию можно узнать на сайте exportedu.ru.